Il direttore generale della Juventus Beppe Marotta ha escluso che i bianconeri possano tornare sul mercato dopo l’arrivo di Matuidi. “La rosa in questo momento è competitiva per tutti quelli che sono gli obiettivi. Purtroppo questo mercato così lungo è logorante per tutti, ci ritroviamo qui a gestire situazioni che tra social e siti internet vengono fuori situazioni e smentire non è facile. Mancano nove giorni, siamo tranquilli, potremmo chiudere tutto oggi. Poi rimane il fatto che magari ci son situazioni tali per cui quello che dico adesso può essere un po' cambiato, ma di fatto non c'è nulla di preoccupante. Perché con l'arrivo di Matuidi, è arrivato un giocatore di certe caratteristiche, al di là del modulo che Allegri voglia adottare questa è una rosa che possa rispondere a tutti i sistemi”, ha dichiarato il dg della Juve.