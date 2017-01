A pochi minuti dal fischio di inizio della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Milan, l'amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha parlato a Rai Sport: "Evra sta confrontandosi col Marsiglia, penso che si arriverà a una conclusione positiva nella giornata di domani".



SU HERNANES - "Per quanto riguarda Hernanes, è un giocatore della Juventus a tutti gli effetti e non c'è nessuna trattativa aperta. Un sostituto per Evra? No, in casa abbiamo due sostituti come Asamoah che sta facendo bene e il giovane Mattiello. Direi che siamo a posto".