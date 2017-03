Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla a Premium Sport prima della sfida con il Porto:“La nostra caratteristica deve essere quella di proporci, nonostante il risultato che ci vede attualmente avvantaggiati”.



SU ALLEGRI - “Noi siamo molto contenti del tecnico. E’ lungimirante per una società continuare con un allenatore che ha dimostrato di essere un ottimo professionista e un leader dello spogliatoio”.



SULLE PAROLE DI GALLIANI - “Questo è un capitolo ormai chiuso, noi siamo concentrati su un palcoscenico molto importante come la Champions, dove non è facile arrivare e noi siamo arrivati qui con merito. Non pensiamo più a Juve-Milan”.



BIG D’EUROPA - “Credo che la nostra sia una squadra altamente competitiva. Ma la Champions non è un campionato, ci sono fattori imponderabili, avete visto cos’è successo in Barcellona-PSG. Penso che noi ci siamo meritatamente classificati fra le prime squadre d’Europa, ma dovremo essere aiutati anche dalle circostanze favorevoli”.



CRESCITA - “La nostra caratteristica principale è quella di rappresentare un modello vincente, abbiamo un palmarés pieno di titoli e abbiamo modellato anche la nostra struttura organizzativa sulla base di questa caratteristica. Vogliamo continuare a vincere, dopo cinque anni di grandi successi”.