Beppe Marotta, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia contro il Milan: "Higuain in panchina non è una sorpresa perchè le partite ormai durano 100 minuti e nel corso della partita l'impiego di più giocatori è una cosa che rappresenta ormai un dato certo. Allegri ha la possibilità di vederli durante la settimana e mette sempre in campo gli undici che ritiene più idonei per la partita, più in forma, di conseguenza, credo che nel corso della partita anche Higuain avrà la possibilità poi di farsi notare e di far valere le proprie qualità".



SUL MILAN - "Questa è una partita secca, ha un significato e un valore diverso, quindi è chiaro che per loro rappresenta sicuramente l'appuntamento più importante della stagione, lo è anche per noi sicuramente, però noi siamo in grado di controbattere quella che è la loro spensieratezza e la loro gioventù".