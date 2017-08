Giuseppe Marotta, ad della Juventus, ha parlato prima della sfida di Marassi contro il Genoa, trattando importanti tematiche di mercato: "Se lo Schalke 04 accetterà il prestito con diritto prenderemo Howedes, sennò intraprenderemo altre strade. Emre Can? No, pista chiusa, come Schick."



SUL MERCATO IN ENTRATA - "Howedes? Vuole la Juve, ma non è sufficiente, stiamo tratattando con lo Schalke, se ci sarà una logica chiuderemo, spero nei prossimi giorni se no cercheremo un'alternativa. Emre Can? Giocatore che va in scadenza nel 2018, ma il Liverpool lo tiene ben stretto. Schick? Coincidenza che Romei fosse nel nostro albergo, abbiamo parlato di Schick come politica di lega, manifestando ammirazione e rammarico per come è andata a finire un mese e mezzo fa al questione, avevamo proposto prestito di otto milioni poi trasformandolo in definitivo, coincidendo con l'idoneità definitiva, da allora la trattativa si è chiusa e non si è più riaperta. Emre Can da svincolato? I termini contrattuali scadono a giugno, e' un ottimo calciatore ma ad oggi è a tutti gli effetti un calciatore del Liverpool".



SU MARCHISIO - "Ha subito rottura dei legamenti, e' stato recuperato, il recupero non è avvenuto in modo completo, ci sono alcune situazioni da colmare, cerchiamo di riprenderlo fisicamente e migliorare la muscolare e renderlo più compatibile con la situazione."



SU RUGANI -"Anche Bonucci ha dovuto vivere tante gare prima di affermarsi per quel giocatore è che è, ci vuole apprendistato per meritarsi la maglia della Juve e diventare titolare domenica dopo domenica."



SU DOUGLAS COSTA - "Sicuramente un giocatore importante, o stesso vale per Bernardeschi, rapporto pluriennale per loro, ottenere il massimo da subito e' difficile, Dybala anche per lui c'era adattamento, deve adattarsi al campionato italiano, e' difficile, deve immedesimarsi nel campionato e nella realtà, Douglas Costa è pronto e lo aspettiamo."