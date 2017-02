Non si placano le polemiche dopo Juventus-Inter. A tre giorni dal Derby d'Italia (e dalle discusse decisioni arbitrali di Nicola Rizzoli), l'amministratore delegato dei bianconeri, Beppe Marotta, ha parlato a Premium Sport: "Il nuovo filmato che fa infuriare l’Inter? Sono imbarazzato nel rispondere: non immaginavo che dopo una bella partita ci si potesse ancora dilungare andando ad analizzare episodi che non sono esistiti. Dico, da uomo di calcio, che in Italia dovremmo allenare giocatori, allenatori e dirigenti a una cultura della sconfitta che nel nostro Paese non esiste. In Italia esiste la cultura della polemica nei confronti dell’arbitro".



SUL FUTURO DI ALLEGRI - "Il futuro di Allegri? C’è un contratto fino all’anno prossimo. Noi siamo contenti di lui, lui è contento di noi e quindi penso ci siano i presupposti per andare avanti e per vincere ancora tanto assieme".