Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con l'Atalanta, soffermandosi anche sul mercato: "Non crediamo di intervenire a gennaio, abbiamo una rosa competitiva. Chiaro, oggi mancano tre giocatori a centrocampo di spessore, abbiamo però i giovani. Abbiamo Bentancur, siamo fiduciosi. Emre Can? Lo seguiamo, ma non credo il Liverpool lo lascerà a gennaio. Da uomo di mercato, credo non si privino di un giocatore importante".



DA HIGUAIN A SPINAZZOLA - "Questa è un'insidia da superare, credo che siamo in una fase altamente interlocutoria del campionato, quindi è difficile dare giudizi definitivi. Higuain? Come tutti gli sportivi hanno un momento in cui il rendimento non è come sempre. La squadra lo ha aspettato, in Champions ci ha portato alla vittoria. Il compito di un attaccante è fare gol, lo ha sempre fatto e noi siamo ottimisti. Le parole di Allegri sul Pipita? Nel calcio moderno il ruolo dell'allenatore non è quello di formare i giocatori dal punto di vista tecnico o fisico ma anche psicologico. Il suo atteggiamento fa parte delle caratteristiche del giocatore; dobbiamo accettarlo così, ma credo che abbia, rispetto ad altri colleghi di reparto, questo fiuto del gol. Spinazzola? Lo abbiamo lasciato in pace, deve dare il meglio. Le esternazioni dei mesi precedenti erano legate a una grande occasione per tornare da noi, lo aspettiamo l'anno prossimo, con Caldara. Orsolini resterà a maturare ancora un anno".