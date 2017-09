Tempo di debutto in Champions: l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, ha parlato dal Camp Nou alla vigilia del match contro il Barcellona. Ecco le sue parole a Premium Sport:



SU DE SCIGLIO E BENTANCUR TITOLARI - "L'allenatore valuta al meglio, se ha deciso di schierare questa formazione ha fatto bene, perché li ritiene pronti".



SULLA RICHIESTA ARRIVATA PER DYBALA - "Non è arrivata direttamente, ma i rapporti col Barcellona sono ottimi. Noi non avevamo nessuna intenzione di cederlo, per nessun prezzo. Lo abbiamo responsabilizzato con la numero 10"



SULLE DIFFICOLTA' DELLA JUVE - "Abbiamo subito alcune defezioni, oggi siamo un po' rimaneggiati. Questo non significa che partiamo sconfitti, oggi ognuno deve tirare fuori qualcosa in più. Squadra messa in campo al meglio, sono fiducioso in Bentancur"



SULLE SENSAZIONI IN CHAMPIONS - "Sono positive, la squadra è forte. Abbiamo acquistato in qualità, l'importante è arrivare nel momento clou con i migliori. Oggi non è il massimo da questo punto di vista, ma ci riprenderemo".