Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro l'Udinese: "Quella di domenica scorsa è stata una giornata drammatica. Il calcio è spesso bistrattato, ma racchiude valori umani importanti. Nel dramma c'è stata grande compattezza, amore e solidarietà".



SUL TOTTENHAM - "Le parole di Pochettino? Sono cose infondate a cui non siamo abituati: abbiamo preso atto di una valutazione errata nel primo tempo da parte della classe arbitrale, ma non abbiamo avuto modo di esternare delle rimostranze nei confronti dell'arbitro, né dirette né indirette".



SU EMRE CAN - "Firma nei prossimi giorni? È un giocatore appetibile per le sue grandi doti e per il fatto che sia in svincolo: abbiamo fatto la nostra corsa e attendiamo una risposta, ma non pensiamo che questa risposta arrivi a breve anche perché ci sono altri contendenti per il giocatore".