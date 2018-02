L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Sassuolo ed è tornato sulle parole di Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis degli ultimi giorni: "Noi siamo tranquillissimi, sappiamo che certe insidie vanno affrontate annualmente, che sia il Napoli o un'altra. Quello che dicono gli altri ci carica, vista la tradizione che ha la Juventus nel battagliare per lo scudetto".



'DELA BURLONE' - ​"Le considerazioni di Sarri e De Laurentiis non ci toccano, nel Dna della Juventus c'è la ricerca della vittoria. Se devo rispondere in maniera ironica dico che De Laurentiis, da buon uomo di cinema, è un burlone di natura. Se invece devo rispondere in maniera seria, cito Schopenhauer: 'quando parlano di te, devi capire quello che non sei tu ma che sono gli altri'. Penso che questo spieghi tutto".