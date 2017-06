Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla, come riporta il Corriere.it, di Verratti e Iniesta: "Verratti? Per le caratteristiche tattiche e l’investimento è un profilo che non ci interessa. Iniesta? Non è raggiungibile. Sostenibilità e continuità dei risultati prevedono un rispetto dei parametri".