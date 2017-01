Come già detto negli scorsi giorni, quella di Pescara non sembra essere la piazza più gradita da Federico Mattiello per il suo futuro: il giovane centrocampista bianconero è infatti reduce da ormai due anni di stop e preferisce rimettersi in gioco in una situazione meno complicata. Ultimo in classifica e alla caccia di una salvezza disperata, infatti, il Pescara di Oddo ha già portato a casa due baby bianconeri (Cerri e Kastanos), mentre ha incassato il no di Mandrogora e quello di Mattiello, ma verso quest'ultimo il DS pescarese Sebastiani sembra non aver ancora perso le speranze. Su Mattiello, tuttavia, c'è anche il Verona, piazza di certo più gradita dal giocatore anche in termini progettuali: i veneti, infatti, gli hanno proposto un prestito di 18 mesi nel caso in cui ottenessero l'immediata promozione in Serie A.