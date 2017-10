Contro il Milan senza Blaise Matuidi. Massimiliano Allegri - salvo sorprese dell’ultimo minuto - non avrà a disposizione il centrocampista francese per la gara in programma sabato sera a San Siro. L’ex Paris Saint-Germain, ai box per un risentimento al flessore accusato nella rifinitura pre Udinese di sabato scorso, oggi ha lavorato solo in parte con i compagni alla pari di Sturaro, Pjaca e Howedes. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nessuno dei quattro sarà pronto sabato sera per la gara contro i rossoneri. Lo staff medico conta di recuperare almeno Matuidi e Sturaro per la sfida di martedì in Champions League contro lo Sporting Lisbona. A San Siro, dunque, spazio al duo composto da Miralem Pjanic e Sami Khedira in mediana. Per Matuidi bisogna ancora attendere: un’assenza pesante per Allegri e la Juve.