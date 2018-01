Ha stretto i denti, finendo la partita, ma le condizioni fisiche di Blaise Matuidi non sono delle migliori. Il centrocampista della Juventus è, infatti, a rischio per la partita contro il Chievo Verona a causa di una contusione alla coscia destra che ha provocato un versamento. Il giocatore, arrivato in estate dal Paris Saint-Germain, verrà valutato nei prossimi giorni. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: "Ha riposato Blaise Matuidi che ieri sera durante il match ha riportato un’importante contusione alla coscia destra, con conseguente versamento di sangue, che verrà valutata nei prossimi giorni".



GLI ALTRI - Queste, invece, le condizioni di Khedira e Alex Sandro: "Il ritorno in campionato è già alle spalle, e si pensa già al prossimo impegno, sabato sera a Verona contro il Chievo. La squadra si è quindi ritrovata, a poche ore dalla partita di ieri sera, a Vinovo, e ha svolto una seduta improntata al recupero in palestra e allo scarico (per chi ha giocato contro il Genoa, compresi due giocatori usciti anzitempo, Alex Sandro, per una forte contusione alla regione sacrale, e Sami Khedira, per un affaticamento alla gamba sinistra), oppure al lavoro atletico e tecnico con il pallone (per il resto del gruppo)".