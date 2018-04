Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTv:



ACCOGLIENZA DOPO IL REAL - "L’applauso dell’Allianz Stadium è stato un bel momento, siamo contenti di questo. Abbiamo dimostrato contro il Real Madrid di essere vicini a fare qualcosa di grande anche in Champions League: dobbiamo essere fieri di quanto fatto".



CAMPIONATO - "Non molliamo mai, il campionato è molto serrato. Lo Scudetto sarebbe qualcosa di magnifico, straordinario. Il Mister contro la Sampdoria ci ha ricordato come fosse assolutamente necessario vincere, stando molto attenti alla fase difensiva. Adesso siamo a più sei dal Napoli, questo è davvero un momento importante, fondamentale sarà vincere a Crotone".



HOWEDES - "Siamo tutti molto felici per lui, ha lavorato bene e duramente, e questa gioia lo ricompensa dei suoi sforzi".



