"Ho giocato per tutta la partita nervoso. Sentire Matuidi prenderci in giro ad inizio partita dicendo "non possiamo perdere punti con gente da Serie C", "hanno 200 abitanti e non riusciamo a segnare" oppure "Ferrara non lo trovo neanche su Google Maps. Mi ha reso nervoso, per noi, per i nostri tifosi e per la nostra città. A fine partita ho esultato, poi sono andato da lui e gli ho detto "Qua siamo a Ferrara, paese storico, si mangia del buon salame, si beve del buon vino e si rispettano le tradizioni come in tutte le parti d'Italia. Porta rispetto a questo paese che ti ha accolto", questo, secondo la pagina Facebook ‘Storie romantiche sul calcio’ sarebbe lo scambio di battute avvenuto ieri sera sul campo del Paolo Mazza di Ferrara tra Matuidi e Schiattarella. La pagina Facebook in questione è però una pagina che inventa, nel vero senso della parola, storie sul calcio. Gli admin lo scrivono addirittura nella descrizione della pagina ma nonostante questo tanti utenti hanno creduto alla storia che in queste ore sta diventando virale su Facebook.