Il suo presente è la, ma sei anni alnon si dimenticano in un attimo.ha voluto dedicare un ultimo grande saluto alla sua ex squadra e ha voluto farlo di persona: il centrocampista è tornato a Parigi per assistere a PSG-Tolosa e durante il riscaldamento è sceso in campo per abbracciare i compagni e ricevere l'applauso dei tifosi per un'ultima volta.