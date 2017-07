Torna in pole Matuidi per il centrocampo della Juventus. Secondo Sky Sport, il giocatore può lasciare il Paris Saint-Germain per 20-25 milioni, molto meno di Matic e N'Zonzi valutati dai rispettivi club rispettivamente 45 e 40 milioni di euro, ed è in scadenza tra un anno. Il nodo potrebbe rappresentare l'ingaggio, dato che il giocatore vorrebbe almeno quanto percepisce a Parigi, ovvero 4 milioni annui.