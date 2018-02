Massimo Mauro, opinionista di Sky Sport, scrive di Juve su Repubblica.it: "Brutte partite, niente spettacolo, stadi deserti e pochi gol. La delusione più grande il derby di Torino. Eravamo abituati a ben altro spettacolo e ci aspettavamo tutta altra partita. La grinta Toro contro la classe e la potenza della Juventus. E' stato un derby alla camomilla. Da una parte la squadra di Allegri, che forse non ha ancora piena consapevolezza della sua forza e ormai si accontenta di prendere tre punti con il minimo sforzo, un gol e poi difesa blindata. Bene per la classifica ma nessuna concessione allo spettacolo, alla voglia di divertire anche i non tifosi. Noiosi passaggi in difesa tra Chiellini e Rugani. Incontabili perchè il Torino guardava: nessun disturbo, nessun pressing alto, neanche dopo l'uscita di Higuain e il gol di Alex Sandro. Niente. Mazzarri ha continuato nella sua tattica di conteminento, di squadra raccolta nella sua metà campo, contenta di aver subito solo una rete. Eravamo abituati a ben altri derby, al vecchio cuore granata che in questa sfida si trasformava e con la passione azzerava tutte le distanze tecniche con la Juventus. Invece tutti contenti, Mazzarri e Allegri hanno detto di aver visto due grandi squadre e una bella partita: o grandi bugiardi oppure ci sfuggono alcuni parametri della bellezza".