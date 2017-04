#ChampionsLeague | MAXI VISITA: López estuvo en el entrenamiento de #Barcelona en Italia previo al duelo ante #Juventus. pic.twitter.com/ZkMiUnqTma — Punto Deportivo (@DeportivoPD) 11 aprile 2017

ha voluto fare una bella sorpresa ai suoi vecchi amici del, presentandosi allo Juventus Stadium per salutarli e fare loro gli auguri in vista del match contro i bianconeri. L'attaccante del- due campionati, una Supercoppa di Spagna e una Champions League vinte in una stagione e mezza in blaugrana - è stato immortalato in una foto in compagnia di Messi, Iniesta e Mascherano. Per l'argentino la sfida di domani sera ha, più che mai, il sapore di un derby.