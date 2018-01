Un incontro nel centro di Milano, una settimana fa. Juventus e Cagliari faccia a faccia, in amicizia per studiare una soluzione su diversi fronti: il nome di Nicolò Barella sul tavolo con tanto di presenza del suo agente Beltrami, poi l'idea Han per il futuro bianconero e non solo. Tanto che entro la fine di questa settimana è previsto un nuovo vertice tra il ds della Juve Fabio Paratici e quello del Cagliari, Giovanni Rossi, per studiare una soluzione a proposito di un mega affare che vede coinvolti anche più giocatori.



MAXI OPERAZIONE - La priorità della Juventus naturalmente è Barella. Richiesto dall'estero e sondato concretamente dall'Inter, il centrocampista sardo classe '97 ha rinnovato di recente e i bianconeri hanno percepito il rischio di perderlo da qui alla prossima estate: la Juve vuole stringere e riavvicinarsi a Barella al più presto, per questo ha estero i discorsi con il Cagliari ad altri giovani. L'agente di Han a Calciomercato.com ha confermato il gradimento per i bianconeri di cui l'attaccante classe '98 (ora in prestito al Perugia) è anche tifoso, servirà pazienza; in più Marotta e Paratici si sono informati anche per Roberto Biancu, centrocampista che compirà 18 anni dopodomani della Primavera del Cagliari dove ha fatto vedere ottime cose. Il presidente Giulini invece studia diversi talenti della Juve, su tutti il centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara e il portiere Emil Audero, prestato al Venezia dove si sta mettendo in mostra: entrambi potrebbero fare il percorso inverso in caso di accordo, Juve e Cagliari ne parleranno molto presto. Con Barella e Han nel menù, ma non solo...