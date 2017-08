Il mercato della Juventus potrebbe essere concluso con otto giorni d’anticipo. Come riporta Sky Sport, infatti, i bianconeri si sono ritirati dalle trattative per Keita e Spinazzola e sebbene il dg bianconero Beppe Marotta abbia confermato che il club è sempre alla ricerca di possibili occasioni di mercato, il mancato arrivo del terzino dell’Atalanta e dell’attaccante della Lazio potrebbe segnare la fine del mercato in entrata per la Juve che, almeno numericamente, potrebbe essere a posto così.