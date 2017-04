Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus fino al 2022 ha temporaneamente respinto le pretendenti al talento argentino. Ma la Joya non è certo sparita dai radar di Barcellona e Real Madrid, che stanno già programmando la prossima mossa. I blaugrana, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno già offerto 75 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante. In Catalogna, Dybala sarebbe fortemente sponsorizzato dal connazionale Leo Messi. La Juve rispose con un secco "no", medesimo concetto che ribadirà la prossima estate, quando un'offerta da 120 milioni potrebbe non essere sufficiente per strappare il nuovo crack del calcio mondiale ai bianconeri.