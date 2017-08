Dembélé, Coutinho e Inigo Martinez. Il Barcellona investe, subito, il soldi incassati dal Paris Saint-Germain per la cessione di Neymar e va, con forza, sull'esterno del Borussia Dortmund, il trequartista del Liverpool e il difensore della Real Sociedad. Una scelta precisa del direttore Robert Fernandez, che in particolar modo per il reparto offensivo, vuole puntare sul francese e sul brasiliano. Anche se, il presidente Bartomeu e il simbolo Messi hanno altro in mente...



SOGNO DYBALA - Come scrive il Corriere dello Sport, i due vogliono Paulo Dybala, la stella della Juventus, la Joya della Juventus, il punto fermo della Juventus, in maglia blaugrana. Due idee per convincere la Juve, che al momento non ne vuole sapere: 120 milioni di euro oppure 90 più il cartellino di Andrés Iniesta. Difficile, quasi impossibile, ma una parte del mondo blaugrana, fino a quando non arriveranno Coutinho e Dembelé (per il quale è stato proposto anche il cartellino dell'ex Milan Deulofeu), ci proverà per l'ex Palermo. Perché Messi vuole così: scottato dall'addio dell'amico Neymar, vuole il grande colpo, il nome che si possa sedere al suo fianco. E, con il due citati in precedenza che non scaldano il cuore della Pulce, quello di Dybala è il nome giusto.