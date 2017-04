Sinisa Mihajlovic affronterà domani la Sampdoria, sua ex squadra sia da calciatore che da allenatore. Il tecnico serbo, però, è già concentrato anche sul match della prossima settimana che vedrà il Toro giocare allo Stadium contro la Juventus. I granata arrivano al match di domani con tre diffidati: Moretti, Ljajic e Castan e come anticipato dallo stesso Mihajlovic in conferenza stampa, due di loro riposeranno contro i blucerchiati: “Penso sempre che la gara che sta arrivando è la più importante. Noi abbiamo tre diffidati, cioè Ljajic, Castan e Moretti. Sicuramente qualcuno di loro domani giocherà: e sicuramente per un difensore è più difficile non prendere ammonizioni che per un attaccante. Moretti e Castan non giocheranno, mentre Ljajic sì", ha dichiarato il tecnico ex Milan.