La grande sfida di questa sera tra Juventus e Milan, che decide le sorti della Coppa Italia, vede di fronte anche due centravanti molto diversi tra loro. Per i bianconeri è Gonzalo Higuain l'ariete in avanti, alla caccia del trofeo numero 11 in carriera e di un gol importante in questo atto finale, dopo aver deciso la partita d'andata in campionato con una doppietta. Patrick Cutrone, invece, ha segnato ai bianconeri soltanto con la Primavera e vuole festeggiare il primo trofeo con la maglia della prima squadra.