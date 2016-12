Sono Juventus e Milan le due squadre che si giocano la Supercoppa Italiana. Arbitra Damato di Barletta, gli assisstenti sono Di Fiore e Giallatini. Quarto uomo Barbirati, addizionali Valeri e Russo. Segui con Calciomercato.com LIVE la moviola dell'incontro.



120' LA JUVE CHIEDE UN RIGORE - Grandi proteste della Juventus nel finale: dopo un passaggio di Evra, De Sciglio tocca al limite dell'area con il braccio, che però rimane attaccato al corpo. Ammonito Higuain.



111' ANNULLATO GOL A EVRA - Damato annulla giustamente un gol a Patrice Evra: al momento del passaggio di Dybala il terzino francese era in fuorigioco.



70' GIALLO A DE SCIGLIO - De Sciglio viene ammonito per un fallo su Khedira.



58' AMMONITO KUCKA - Anche Kucka riceve il cartellino giallo, dopo un fallo su Evra.



43' GIALLO A ROMAGNOLI, LA JUVE PROTESTA - Ammonito Romagnoli per un intervento in ritardo su Mandzukic, la Juventus protesta perché Damato non ha lasciato proseguire l'azione con Sturaro in possesso di palla.



40' LICHTSTEINER RISCHIA - Lichtsteiner, pochi minuti dopo essere stato ammonito, rischia grosso con un colpo al volto di Bonaventura.



35' AMMONITO LICHTSTEINER - Stephan Lichtsteiner è il primo ammonito della gara per un intervento in ritardo su Bonaventura.



28' MANCA UN GIALLO A PJANIC - Il Milan protesta anche per la mancata ammonizione ai danni di Pjanic dopo un brutto intervento su Bertolacci.



16' CONTATTO MANDZUKIC-PALETTA - Protesta Vincenzo Montella per un contrasto tra Mandzukic e Paletta non sanzionato da Damato. Nel proseguimento dell'azione è poi arrivato il calcio d'angolo da cui è nato il gol di Chiellini.