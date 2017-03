il big match e il primo anticipo della 28esima giornata di Serie A, una sfida quasi inedita e che si disputerà questa sera alloper consentire alla formazione allenata dadi poter preparare al meglio la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.Quello di questa sera sarà il quarto incontro stagionale fra le due formazioni con i rossoneri allenati dain vantaggio per 2-1 in virtù della vittoria in campionato all'andata a cui ha fatto seguito la vittoria a Doha nella finale della Supercoppa Italiana. La Juventus ha invece vinto l'ultimo precedente, l'unico allo Stadium eliminando in Coppa Italia per 2-1 il Milan. Avvincente sarà il duello fracon il portiere rossonero che non ha ancora subito gol nella sua giovanissima carriera dall'attaccante bianconero.Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuaín. All: Allegri.

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: Sturaro, Chiellini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, C. Zapata, Paletta, Romagnoli; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. All: Montella.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bonaventura, Antonelli.