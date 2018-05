Si avvicina la finale di Coppa Italia, la 18esima per la Juventus, la 14esima per il Milan. Vincere, per la truppa di Allegri, vorrebbe dire alzare al cielo di Romache significherebbe qualificazione diretta ai gironi della prossima Europa League. Segui su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti.L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha raggiunto l'hotel della squadra. Presente anche il presidente Yonghong Li con la moglie.Ieri il Presidente del Milan ha incontrato una quindicina di tifosi cinesi del Milan, metà residenti in Italia metà in Cina. Presente il direttore sportivo Mirabelli e una delegazione di giocatori: Musacchio, Jose Mauri, Biglia e Donnarumma.Sono circa una trentina i tifosi fuori dal Parco dei Principi di Roma, l'hotel scelto dai rossoneri come quartier generale per la finale di Coppa Italia. Presenti anche supporters bianconeri davanti all'hotel Lifestyle, dove alloggia la Juventus.Questo il programma odierno dei rossoneri: alle 11.30 risveglio muscolare, all 13.15 pranzo, alle 18 merenda, alle 19.15 riunione tecnica e a seguire la partenza per l'Olimpico.Per la squadra di Allegri previsto il risveglio muscolare in mattinata, tra le 16 e 17 Allegri ha fissato la riunione tecnica. Intorno alle 19.30 la partenza per l'Olimpico.