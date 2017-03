Per la sfida contro il Milan lo Juventus Stadium è già tutto esaurito. A comunicarlo è la stessa società bianconera, con un annuncio ufficiale sul proprio sito: "Anche in occasione del match di campionato contro il Milan, in programma venerdì 10 marzo alle 20.45, lo Juventus Stadium circonderà i Bianconeri di calore e passione, con una splendida cornice di pubblico affezionato.



È stata sufficiente, infatti, la fase di vendita in prelazione riservata agli Juventus Member per raggiungere il sold out dell'impianto bianconero: la dimostrazione, ancora una volta, di quanto sia importante essere parte della famiglia Membership per potersi assicurare il proprio posto a sedere in occasione dei nostri match casalinghi.



Tutto esaurito, dunque, ma attenzione: continuate a monitorare i canali di vendita ufficiali. Attraverso il servizio "Il mio abbonamento", infatti, alcuni dei nostri abbonati potrebbero rimettere in vendita il proprio posto, liberando nuove disponibilità in vendita libera".