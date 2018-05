Questa sera a partire dalle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena l'ultimo atto, la finale, dell'edizione 2017/18 della Coppa Italia che vedrà fronteggiarsi i campioni in carica della Juventus e il Milan. Due squadre che stanno attraversando momenti differenti con il club bianconero prossimo vincitore del suo settimo scudetto consecutivo (basta un punto o mantenere l'ampio vantaggio nella differenza reti) voglioso di centrare la sua quarta Coppa Italia consecutiva e regalare un record personale a Massimiliano Allegri. Ancora aperta è invece la corsa all'Europa League per i rossoneri di Rino Gattuso attualmente settimi in classifica e che con la vittoria in Coppa Italia centrerebbero anche l'accesso diretto ai girone della seconda competizione continentale per club rasserenando le ultime due gare stagionali contro le dirette concorrenti Atalanta e Fiorentina.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Benatia, Rugani, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.



DOVE VEDERLA - La Finale di Coppa Italia fra Juventus e Milan sarà trasmessa in esclusiva dalle reti Rai che la trasmetteranno sui canali 1 e 501 (in HD). Per gli Italiani all'estero negli Stati Uniti, in Canada e in Australia la Tim Cup sarà invece trasmessa da Mediaset Italia.