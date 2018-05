La partita tra Juventus e Milan di questa sera non è come tutte le altre, non fosse soltanto perché assegna un trofeo importante come la Coppa Italia. E' anche l'ultima sfida tra Gianluigi Buffon e Gigio Donnarumma: passato, presente e probabile futuro del calcio italiano. Il capitano bianconero ha parlato così del giovane rivale ieri in conferenza stampa: "Sicuramente, e meritatamente, Gigio sarà il portiere di riferimento italiano, però credo anche che dietro di lui la scuola italiana dei portieri sia ancora molto affidabile". La Nazionale italiana spera di rivedere in Donnarumma ciò che ha ammirato in Buffon in un ventennio fatto di affidabilità, parate e vittorie, con il Mondiale del 2006 a svettare su tutte le altre.