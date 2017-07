Secondo quanto riportato da Tuttosport, il vero motivo del colloquio fra il presidente della Lazio Lotito e il dg della Juventus Marotta in occasione del sorteggio dei calendari non è stata la presentazione di un'offerta per Keita Baldè, bensì una richiesta di informazioni per Sergej Milinkovic-Savic obiettivo concreto della Juventus per il centrocampo.