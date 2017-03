Con la partenza di Lemina ormai in programma a fine stagione, è senza sosta il lavoro di Marotta e Paratici per cercare un sostituto di qualità in mezzo al campo in vista della prossima stagione. La Juve vorrebbe evitare di spendere cifre folli ecco perché continua a monitorare, tra gli altri, anche la situazione di Milinkovic-Savic. Il serbo è vicino il rinnovo ma a inquietare l'entourage del giocatore è la possibilità di diaspora a fine stagione: le voci danno per partenti i punti forti della squadra come Biglia, Keita e Felipe Anderson. Chiaramente la prospettiva di restare in una squadra poco competitiva non è allettante per il centrocampista a cui, a quel punto, verrebbe difficile rifiutare Madama.