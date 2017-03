A volte ritornano. L'interesse, il gradimento, della Juventus per il terzino destro del Real Madrid Danilo è di lunga data. Il club bianconero aveva valutato il suo acquisto già nell'estate del 2011 prima che il Santos trovasse l'accordo con il Porto per 11,5 milioni. A distanza di quattro stagioni, questo matrimonio potrebbe celebrarsi la prossima estate.



JUVENTUS INFORMATA - Un occhio vigile alle vicende di casa Real Madrid. La Juventus, stando a quanto appreso da calciomercato.com, si è informata di nuovo sulla situazione di Danilo. Un giocatore considerato forte, con esperienza internazionale e con una grande voglia di tornare protagonista. Non è scoccata la scintilla giusta con Zidane, che in questo momento sta optando per Carvajal titolare. A frenare una possibile rincorsa anche qualche infortunio, tanto che in stagione ha raccolto 9 presenze con 1 gol in Liga, 5 in coppa del Rey e 2 in Champions League.



CONCORRENZA LIVERPOOL- Con un Dani Alves ancora lontano parente del campione ammirato al Barcellona e un Lichsteiner non più giovanissimo, Marotta e Paratici stanno studiando la strategia giusta per strappare il classe 91' al Real Madrid. La valutazione è il primo scoglio da superare: almeno 25 milioni serviranno per convincere i Blancos che già nel recente passato hanno rifiutato offerte allettanti. Il secondo ostacolo è rappresentato dal Liverpool: secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, i Reds sono fortemente interessati, in lui vedono un giocatore capace di giocare anche a centrocampo, come agli inizi della sua cerriera. Tra sondaggi e concorrenza, è ripartita la missione della Juventus per Danilo.