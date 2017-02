Luciano Moggi torna a parlare della lotta scudetto su Libero: la Juve sfiderà stasera il Cagliari, ma la prestazione degli uomini di Allegri contro il Crotone non ha convinto l'ex dirigente bianconero: “Non si può dire che la squadra abbia fornito una prestazione esaltante, ha vinto con il minor dispendio di energie rafforzando comunque la sua posizione di leader”.



INTER - “A San Siro i nerazzurri godono dei favori del pronostico contro l’Empoli, sempre che la sconfitta di Torino con la Juve non abbia lasciato degli strascichi nella psiche degli atleti. Quando il campionato prevede Inter-Juventus la prassi costante è di rievocare ogni anno il recente passato di Calciopoli al fine di condizionare l’arbitro ancor prima di scendere in campo. E sempre i soliti a parlare, a cominciare dall’ex patron Massimo Moratti per finire a Gigi Simoni. Se adesso viaggiano a 15 punti dalla Juve come nel 2006 quanto montarono Calciopoli, se il distacco è sempre lo stesso ora che Calciopoli non c’è più, sarebbe forse più opportuno che i dirigenti imparassero a fare la squadra cercando magari di non creare alibi ai propri giocatori che poi si sfogano in campo con l’arbitro e prendono regolari squalifiche. Se questi dirigenti eviteranno nel futuro gli errori del passato, diventeranno anche competitivi”.