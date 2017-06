Più volte ci siamo chiesti perché la Juve si fosse intestardita a inseguire N’Zonzi, indubbiamente un bel centrocampista di muscoli e sostanza, ma non il campione in grado di far compiere un altro salto di qualità alla squadra bianconera, già arrivata a livelli altissimi. Ci hanno spiegato che Allegri, là in mezzo, vuole avere la possibilità di schierare un elemento solido e potente, magari non sempre ma in alcune circostanze: quel tipo di calciatore nell’organico bianconero non compare e questo riduce le opportunità di scelta dell'allenatore. Un ragionamento sensato, ma che ci ha lasciato comunque con un dubbio importante: davvero non c’è nessuno meglio di N’Zonzi? Vista la valutazione (la clausola è di 40 milioni e il Siviglia non la vuole trattare) è difficile pensare che non ci esista qualcuno più appetibile nel rapporto qualità/prezzo.