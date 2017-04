Un sorteggio importante, non solo perchè vale la finale di Champions League. La sfida con la Juventus per Kamil Glik, attuale difensore del Monaco, ha un sapore speciale. Impossibile dimenticare l'esperienza al Torino, di cui è stato bandiera e capitano, scontato pensare a quella maglia che per cinque anni è stata la sua seconda pelle, che ha indossato 171 volte, con 13 gol all'attivo. Anche se ha cambiato squadra, anche se gioca in un altro campionato, per un altro club il difensore polacco non ha dimenticato il suo passato. Ecco perchè dopo che Rush ha estratto il nome della Juventus ha postato sulla sua pagina personale di facebook una foto di un vecchio derby, datato 1 dicembre 2012, nella quale interviene duramente su Giaccherini con il commento "è su di giri". Forse avrebbe potuto scegliere un momento migliore, visto che proprio quel tackle, molto duro e pericoloso, gli è costato il rosso (la Juve ha poi vinto la partita 3-0).