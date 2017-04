La Juventus continua a guardare in casa Real Madrid per il proprio mercato e fra i giocatori rimasti legati al club bianconero c'è Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è in uscita dal club spagnolo e gradirebbe un ritorno alla Juventus che, dal canto suo, lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Secondo Tuttosport, tuttavia, è sempre più probabile che alla fine sia la Premier League il campionato pronto ad ospitare Morata con Manchester United, Chelsea e Arsenal in prima linea per lui.