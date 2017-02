Reduce una stagione che non sta rispettando le sue attese con la maglia del Real Madrid, Alvaro Morata avrebbe già voglia di cambiare aria e tornare nel campionato in cui si è consacrato come un giocatore di altissimo livello, ovvero la Serie A. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, l’ex attaccante della Juventus sarebbe uno dei principali obiettivi della nuova dirigenza cinese del Milan, che vorrebbe portare in rossonero l’attaccante spagnolo. Quest’ultimo, inoltre, non gode di ottima fiducia dall’ambiente madrileno ed i Blancos potrebbero quindi essere disposti a cederlo per una buona offerta: il centravanti classe 1992, pertanto, ritroverebbe la Juventus da avversario, dopo aver trascorso due stagioni importanti con la maglia bianconera.