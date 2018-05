Proseguono i rumors sul futuro di Alex Sandro, terzino brasiliano di casa Juventus. L'uscita del sudamericano è sempre più probabile e per l'ex Porto resta calda l'ipotesi Manchester United. Secondo il Manchester Evening News, è proprio la formazione di José Mourinho il club in pole position per prenderlo in estate. Per il ventisettenne è pronta un'offerta importante: via Luke Shaw, i Red Devils andranno all'assalto di Alex Sandro, valutato dalla Juventus circa 60 milioni di euro.