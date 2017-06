Definito il rinnovo di Max Allegri, non si può proprio dire che la Juve abbia perso tempo in sede di calciomercato. Tra ieri e oggi è stata di fatto portata a termine l'operazione che vedrà Patrik Schick arrivare a Torino. Non solo, nell'arco di poche ore è decollata la trattativa legata a Steven N'Zonzi: venerdì mattina è stato trovato l'accordo col giocatore e il suo entourage, per un'intesa pressoché totale sulla base di un quadriennale da circa 3.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Conquistato il sì del giocatore, nelle prossime ore si passerà alla seconda fase, quella più delicata: convincere il Siviglia.

IL PUNTO – Strana la storia legata a N'Zonzi e alla Juve. In chiusura di mercato estivo, il club bianconero ha avuto l'opportunità di portarlo a Torino per una cifra poco superiore ai venti milioni di euro: una situazione che poi ha visto la Juve di non affondare il colpo, rimandando la valutazione ai mesi successivi. La definitiva consacrazione agli ordini di Sampaoli lo ha reso poi obiettivo primario a gennaio, quando però il Siviglia ha fiutato l'affare trattenendolo e rinnovando un contratto che lo ha portato ad alzare la clausola rescissoria dai 30 ai 40 milioni. Ed ora proprio da lì parte la richiesta: 40 milioni, questa rimane la valutazione che ne fa il Siviglia. Una cifra che la Juve proverà ad abbattere pur avendo fatto capire di non voler perdere troppo tempo per chiudere questa operazione, magari ricordando l'antico favore Llorente. Non c'è week-end di riposo in programma, entro i primissimi giorni della prossima settimana i bianconeri presenteranno la prima offerta ufficiale per N'Zonzi sulla base di una cifra forse superiore ai 25 milioni più bonus. La prima mossa è stata quindi fatta, la seconda è in arrivo. Ed ora il nome di N'Zonzi è quello più caldo per quel che riguarda il primo rinforzo a centrocampo promesso a Allegri.



@NicolaBalice