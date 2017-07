Steven N'Zonzi ha deciso: questa estate vuole lasciare il Siviglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista francese ha informato il club di non essere disposto a continuare a giocare in Andalusia la prossima stagione. La Juve non ha ancora mollato la presa ma si aspetta che il Siviglia abbassi le pretese prima di sferrare un nuovo attacco. Gli ultimi contatti che risalgono ad alcune settimane fa vedevano gli spagnoli continuare a chiedere i 40 milioni della clausola, cifra che la Juve non è disposta a versare. Attenzione però dalle notizie che arrivano dall'Inghilterra. Come scrive il Daily Mail, infatti, anche il Chelsea di Antonio Conte avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Siviglia.