È il giorno della, lo scontro al vertice che può decidere chi si aggiudicherà lo scudetto 2017/2018. Calciomercato.com vi accompagna verso la sfida di domani sera, alle 20.45, all'Allianz Stadium, con tutte le ultime di formazione, le novità dai ritiri e le parole dei protagonisti.José Altafini, ex attaccante di Juventus e Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Non potevo più stare al Napoli. Capisco i tifosi, ma...".Maurizio Sarri non cambia e va verso la scelta dei titolarissimi anche per il big match contro Buffon e compagni. C'è solo una tentazione: quella di confermare nell'11 iniziale Piotr Zielinski, a discapito di capitan Hamsik (apparso in ombra nelle ultime uscite) o Allan.Paulo Dybala ancora verso la panchina: col passare delle ore prende corpo l'ipotesi di un 4-3-3 con Douglas Costa e Mandzukic ai lati di Higuain e la Joya come arma da usare in corso d'opera. L'argentino vuole però esserci e sta provando la rimonta, anche per convincere il ct Sampaoli, che a breve sarà in Italia, in vista del Mondiale.