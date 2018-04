Secondo quanto riportato da Tuttosport in vista di Juve-Napoli la città di Torino non sarà una città blindata, ma sotto stretta sorveglianza. La riapertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli, decisa da Renato Saccone, prefetto di Torino è un banco di prova importante per le due tifoserie. Per garantire l’ordine pubblico verrà distribuito un migliaio di agenti in giro per la città: coinvolti polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Alla vigilia del match non vengono segnalate particolari criticità.