Una partita che vale una finale. Con la vittoria del Napoli a Udine e il pareggio della Juventus a Crotone la lotta scudetto è tornata ad essere incandescente.vincendo domenica sera all'Allianz Stadium, dove, in campionato, ha perso sei volte su sei. Calciomercato.com ha seguito ieri () l'avvicinamento al match in programma domenica alle 20.45 e anche oggi vi terrà aggiornati LIVE sulle ultime da Vinovo e Castelvolturno..Secondo quanto riportato da Tuttosport tutte le istituzioni sono sta pre allertate perchè la gara dell'Allianz Stadium è a forte rischio sicurezza. Lo spicchio dello stadio tradizionalmente riservato ai tifosi ospiti sarà riaperto ai sostenitori del Napoli purché non residenti in Campania e in possesso della tessera del tifoso. I biglietti sono già andati a ruba e le richieste hanno superato di gran lunga le disponibilità.(4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.(4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.Sono 19 i precedenti dell’arbitro Rocchi con la Juve, nessuno in questa stagione.. La statistica dei cartellini parla invece dimostrati all’indirizzo di calciatori juventini.Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, sul canale Sky Calcio 1 HD e Sky Super Calcio HD e sulla piattaforma Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.