A tutto campo. Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento degli Azzurri: “Real? Li ho visti in difficoltà, ed era tanto tempo che non li vedevo così. Hanno approfittato della loro fisicità ed hanno fatto gol, ma abbiamo altre cose e dobbiamo migliorare in tante cose, tanto in difesa quanto in attacco. Marcare Ramos? Non è solo lui, c’erano anche Bale, Ronaldo, Pepe, sono tanti che bisognerebbe marcare ad uomo".



Sulla qualificazione in Champions: "Importante andarci in maniera diretta, andare al preliminare complica tutto, in agosto le squadra non sono complete e non stanno bene. Crotone? Si, nella nostra testa c’è il campionato, ma anche arrivare alla finale di coppa Italia. Vogliamo fare il meglio possibile in entrambe le competizioni. La Juventus? Due partite bellissime per noi ed i nostri tifosi. Vorremo vincere tutte e due, manca ancora tanto però a queste due partite, pensiamo prima al Crotone ed Empoli. Ci saranno altre partite bellissime, contro Inter e Lazio. Rigore su di me contro la Juve? Io non caso da solo, non sono un attaccante che cade da solo. Ho sempre fatto tutto in maniera regolare, non mai visto un rosso nella mia carriera. Non faccio niente per mettere in difficoltà un arbitro, poi non ha fischiato e va bene".