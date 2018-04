Juve-Napoli è la sfida del secolo per il nostro campionato. Una gara dal patos indescrivibile che ha visto le due squadre affrontarsi, sfidarsi, sorpassarsi, provare la fuga e ora arrivare con momenti estremamente differenti al big match di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino.

Quella fra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri è una sfida nella sfida un duello dialettico e verbale a distanza fra due dei migliori allenatori d'Italia. Come nella conferenza stampa del film Rocky IV che ha preceduto Ivan Drago vs Apollo Creed, Sarri stuzzica Allegri, la cui risposta non si fa attendere. Ecco cosa si sono detti nel simpatico video di Calciomercato.com.