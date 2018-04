Giuseppe Galderisi è intervenuto sulle frequenze di Radio24 per parlare di Juventus-Napoli. “Se fossi in Allegri giocherei la partita con i tre a centrocampo”, spiega l’ex attaccante bianconero: “Per me Higuain gioca, Mandzukic non so... ma lì Allegri è bravo, saprà trovare i migliori undici. Non ho dubbi che il Napoli giocherà con i suoi undici titolarissimi, davanti non sta attraversando un periodo brillante ma anche la Juve, come tutte in questo periodo, non è brillante”.



LE SCELTE DI ALLEGRI - “Higuain la sente particolare questa gara, deve giocare”, aggiunge Galderisi: “Allegri deve decidere se giocare a quattro dietro, Douglas Costa oggi non lo puoi sostituire”.