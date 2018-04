Juve favorita, ma Napoli assolutamente in gara: le quote Snai, ma più ancora le preferenze degli scommettitori vedono nel match scudetto un confronto aperto a ogni soluzione. In lavagna il successo della Juve, che a meno di miracoli chiuderebbe il discorso, è offerto a 2,10, con il colpo del Napoli a 3,90 e un pareggio a 3,30. Nelle giocate le differenze appaiono più sfumate: sul bianconero punta uno scommettitore su due (51%), ma il 36% vede azzurro e il pareggio raccoglie il restante 13%. Il Napoli deve fare i conti con il tabù Allianz Stadium, dove non ha mai vinto. Negativi di conseguenza anche i precedenti di Sarri a Torino: tre sconfitte su tre, due in campionato e una in Coppa Italia. Di contro, va sottolineato come il Napoli sia in questa stagione l'unica squadra in Serie A mai sconfitta in trasferta (12 vittorie, 4 pareggi e soli 8 gol incassati). Partita tendenzialmente da Under, dato a 1,75 contro il 2,00 dell'Over. Probabile vedere reti da ambo le parti: Il Goal è a 1,77, il No Goal a 1,95. Un risultato a reti bianche (0-0) si gioca invece a 8,75.